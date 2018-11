POL-FR: St. Blasien: Motorrad beim Abbiegen übersehen - junger Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Beim Linksabbiegen hat am Freitagabend in St. Blasien ein Autofahrer ein entgegenkommendes Motorrad übersehen und war mit diesem kollidiert. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 76 Jahre alte Autofahrer wollte gegen 18:40 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Fürstabt-Gebert-Straße einfahren. Es kam ihm ein junger Motorradfahrer entgegen, den der Autofahrer beim Abbiegen touchierte. Die Fahrzeugfront traf den Motorradfahrer am Bein, der aufgrund dessen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus kam. Das konnte er noch am Abend wieder verlassen. An den beteiligten Fahrzeugen wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

