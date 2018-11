POL-FR: Lörrach: Betonmischer verliert Ausgusswanne

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen gegen 07.40 Uhr hat ein Betonmischer auf der A98 bei der Anschlussstelle Lörrach-Mitte eine Ausgusswanne verloren. Zwei nachfolgende Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und stießen mit der Metallwanne zusammen. Hierdurch entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 2000 und 4000 Euro. Der Fahrer des Betonmischers hatte den Verlust nicht bemerkt und war weitergefahren. Er konnte durch das Verkehrskommissariat Weil am Rhein ermittelt werden.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell