POL-FR: Lauchringen: Kaminbrand führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Ein Kaminbrand hat am Samstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße in Unterlauchringen geführt. Gegen 17:15 Uhr war die Rettungsleitstelle über das Feuer informiert worden. Die Freiwillige Feuerwehr Lauchringen war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Sie brauchte nicht zu löschen, das Feuer erlosch von selbst. Der zuständige Kaminfeger wurde für weitere Maßnahmen verständigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell