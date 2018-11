POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Wieder Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Freiburg (ots) - Erneut trat ein Trickdieb in der Waldshuter Innenstadt auf. Am Samstagvormittag sprach der Täter in Höhe des Unteren Tores eine 81 Jahre alte Frau an und bat diese, ihm eine 1-Euro-Münze zu wechseln. Die Frau kam der Bitte nach und als sie nach Kleingeld in ihrem Geldbeutel kramte, kam ihr der Mann verdächtig nahe. So gelang es ihm, zunächst unbemerkt das Scheingeld aus dem Geldbörse der Frau zu stehlen. Schnellen Schrittes ging der Mann in Richtung Fußgängerzone davon. Er entwendete der Frau einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Frau fiel auf, dass der Mann zuvor schon andere Personen angesprochen hatte. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

