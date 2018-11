POL-FR: Klettgau: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter versucht, in einen Lebensmittelmarkt in Klettgau-Grießen gewaltsam einzudringen. Mit brachialer Gewalt gingen die Einbrecher vor und beschädigten die hintere Zugangstüre zu dem Einkaufsmarkt in der Herrenstraße massiv. Seitens der Einbrecher kam ein unbekanntes Werkzeug, vermutlich ein Brecheisen, zum Einsatz. Die Türe hielt aber den Aufbruchsversuchen stand. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 05:45 Uhr. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8315-531) ermittelt.

