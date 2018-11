POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen/Jestetten: Drei Fahrer mit gut einem Promille unterwegs

Freiburg (ots) - Drei Fahrer haben über das Wochenende zu tief ins Glas geschaut und haben sich danach hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt. Sie wurden von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Einen 22 Jahre alten BMW-Fahrer erwischte es in der Nacht zum Samstag, gegen 03:00 Uhr. Er fiel auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen auf, wie er bei der Durchfahrt des dortigen Kreisels die Kurve schnitt und leicht die Fahrbahnbegrenzung touchierte. Deshalb wurde der Fahrer gestoppt. Neben seiner Alkoholisierung von knapp einem Promille hatte der Mann auch keinen Führerschein. Es folgte eine Blutprobe. Neben ihm muss sich auch der Fahrzeughalter verantworten, da er seinen Wagen dem Bekannten ohne Fahrerlaubnis überließ. Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde in Unterlauchringen ein 60 Jahre alter Jaguar-Fahrer von einer Polizeistreife überprüft. Hier ergab eine Alkoholüberprüfung ebenfalls knapp ein Promille. Der Mann wurde angezeigt, seine Weiterfahrt unterbunden. Eine halbe Stunden davor, gegen 23:15 Uhr, wurde in Jestetten ein Opel angehalten. Dessen 33 Jahre alter Fahrer hatte ebenso zu viel getrunken. 0,9 Promille ergab die Überprüfung mit einem Alcomaten. Es folgte eine Blutentnahme, da der Betroffene den beweissicheren Alcomatentest nicht durchführen konnte.

