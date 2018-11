POL-FR: Herrischried: Jugendlicher von Pkw angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Leichte Verletzungen hat sich ein Jugendlicher zugezogen, als er am Sonntagabend in Herrischried von einem Pkw angefahren wurde. Der 17 Jahre alte Junge war gegen 21:00 Uhr in der Sägestraße an der Einfahrt der Rotmooshalle am Fahrbahnrand gelaufen, als er von hinten von einem Auto erfasst wurde. Die Sicht war für den 58 Jahre alten Autofahrer durch starken Nebel eingeschränkt. Der Autofahrer kümmerte sich sofort um den Verletzten. Zunächst ging der Jugendliche mit seiner verständigten Mutter nach Hause. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde der Rettungsdienst verständigt, der den Jungen ins Krankenhaus brachte. Er erlitt eine Platzwunde und diverse Schürfwunden. In diesem Zuge wurde auch die Polizei unterrichtet, die ihre Unfallermittlungen aufnahm. Der Autofahrer konnte so erst knapp zwei Stunden nach dem Unfall befragt werden. Er hatte schon alkoholische Getränke zu sich genommen, weshalb zur Bestimmung der genauen Alkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt zwei Blutentnahmen durchgeführt wurden. Am Auto war ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell