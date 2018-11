POL-FR: Lörrach: Betrunkene Rollerfahrerin fährt auf geparkten Pkw und greift anschließend Polizisten an

Freiburg (ots) - Eine 25jährige Rollerfahrerin ist am Sonntag gegen 01.05 Uhr in der Hammerstraße mit einem geparkten VW zusammengestoßen. Nach dem Unfall entfernte sich die Fahrerin zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei in unmittelbarer Nähe entdeckt werden. Ein Alkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 1,44 Promille. Am VW entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Da sich die Fahrerin bei dem Unfall verletzt hatte, wurde sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die Frau keinen Führerschein besaß und der Roller nicht versichert gewesen sein soll. Dem nicht genug wurden die Polizeibeamten im Krankenhaus durch die Verletzte noch angegriffen und beleidigt. Sie konnte jedoch überwältigt werden. Eine Beamtin wurde leicht verletzt. Die junge Frau wird bei der Staatsanwaltschaft Lörrach angezeigt.

