POL-FR: Lörrach - Meldung über Brand in Hochhaus

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Stadt Lörrach - Heute am Sonntag, 18. November, wurde um 18.21 Uhr in Lörrach, im Schützenwaldweg, ein Brand und zusätzlich von einem anderen Bewohner ein ausgelöster Heimbrandmelder in der 8. Etage eines Hochhauses gemeldet. Im Haus sind mehr als 40 Personen gemeldet.

Von der zuerst eintreffenden Polizeistreife konnte zunächst äußerlich kein Brand und kein Rauch festgestellt werden.

Eine Überprüfung durch die Feuerwehr direkt in der gemeldeten Etage erbrachte zunächst ebenfalls keine Hinweise auf einen Brand. Eine Wohnung wurde von der Feuerwehr geöffnet, es konnte zum Glück auch hier weder Rauch noch Feuer festgestellt werden.

Aufgrund der Meldungen und der gemeldeten Einsatzörtlichkeit wurden zahlreiche Einsatzkräfte eingesetzt. Die Feuerwehr Lörrach war mit 10 Fahrzeugen und insgesamt 60 Mann im Einsatz, der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen und einem Notarzt und die Polizei mit mehreren Streifen am Einsatzort.

Stand: 18.11.2018, 18.50 Uhr

