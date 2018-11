POL-FR: Weil am Rhein - Unfallflucht - Garagenwand bei Rangiervorgang beschädigt - ZEUGEN GESUCHT

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Weil am Rhein - Am Freitagmittag 16:00 Uhr bis Samstagmorgen 08:00 Uhr ereignete sich in Weil am Rhein, Lindenstraße 10, ein Verkehrsunfall. Auf Grund der festgestellten Spurenlage wurde der Schaden durch ein rangierendes Fahrzeug verursacht. Nach Sachlage wurde hierbei die Wand einer Garage erheblich beschädigt, der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter Telefon 07621/97970 in Verbindung setzen.

Stand: 18.11.2018, 18.00 Uhr

RW OW / FLZ HW

