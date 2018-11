POL-FR: Lörrach: Betrunken gefahren - Widerstand geleistet

Freiburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags war eine Streife des Polizeireviers Rheinfelden auf der Rückfahrt von einem Unterstützungseinsatz in Lörrach. In der Rheinfelder Straße fuhr vor den Beamten ein Fahrzeug, dessen Lenker durch seine sehr unsichere Fahrweise auffiel, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde. Der bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Alcomattest ergab fast zwei Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen musste. Dies missfiel dem Mann offensichtlich, sodass er sich gegen die Blutentnahme wehrte und Widerstand leistete. Nach der Blutentnahme randalierte der Fahrzeugführer beim Polizeirevier und musste den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.

