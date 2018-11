POL-FR: Weil am Rhein - Einbruch in Wohnhaus - ZEUGEN GESUCHT

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Weil am Rhein - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17./18. November, kam es in Weil am Rhein, Schultheißweg, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter haben hierzu ein verschlossenes Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum Objekt verschafft. Anschließend wurde durch die Täter das gesamte Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht. Durch die Täter wurde aus dem Anwesen schließlich Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter Telefon 07621/97970 in Verbindung zu setzen.

Stand: 18.11.2018, 18.00 Uhr

RW OW / FLZ HW

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell