POL-FR: Schopfheim: Verfolgungsfahrt - Verkehrsteilnehmer durch Motorradfahrer gefährdet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, gegen 13.50 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf ein Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit im Wiesenweg aufmerksam. Als der Fahrer die Polizeistreife bemerkte, beschleunigte er sein Motorrad erheblich und fuhr durch die Friedrich-Hecker-Straße davon. Hierbei ignorierte er sämtliche Anhaltezeichen der Polizei. Bei seiner Flucht gefährdete der Motorradfahrer durch seine Überholmanöver mehrere Verkehrsteilnehmer. Diese mussten ihre Fahrzeuge zum Teil stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. In der 30er-Zone wurden Geschwindigkeiten von über 70km/h gefahren. Die Flucht führte weiter durch die Georg-Ühlin-Straße in die Wiechser Straße. An der Einmündung zur Hohe-Flum-Straße wurde das Motorrad letztlich aus den Augen verloren.

Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelte es sich um ein dunkelgrünes Motorrad mit Lörracher Zulassung. Der Fahrzeugführer trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Helm.

Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66698-0, bittet um Zeugenhinweise zu dem Fahrzeug und ruft Verkehrsteilnehmer, die behindert oder gefährdet wurden auf, sich bei der Polizei zu melden.

