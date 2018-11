POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in Stetten - Parkbank und Laterne beschädigt

Freiburg (ots) - Zu einer Unfallflucht in Stetten sucht das Polizeirevier Lörrach Zeugen. Im Talweg, Einmündung Säckinger Straße, war ein Pkw von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne, sowie eine Parkbank gefahren. Hierdurch entstand der Stadt Lörrach ein Schaden von etwa 4000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen muss der Unfall von Sonntag auf Montagnacht, zwischen 23.55 bis 00.30 Uhr, passiert sein. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile eines Daimler-Benz, Farbe schwarz, aufgefunden. Das Fahrzeug muss an der rechten Seite (Beifahrerseite) beschädigt sein. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und den Verursacher geben können.

