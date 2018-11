POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Vogtsburg - Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, gegen 17:30 Uhr in Vogtsburg-Oberrotweil ereignete. Ein Pkw-Fahrer, der die Bruckmühlenstraße in westlicher Richtung befuhr, übersah beim Einfahren in die Eichbergstraße ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigter Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

