Freiburg (ots) - Wehr/Laufenburg/Bad Säckingen: Drei Autofahrer mit zu viel "Alkohol" hinterm Steuer

Drei Autofahrer wurden über das vergangene Wochenende von der Polizei zur Anzeige gebracht, weil sie mit zu viel "Alkohol" hinterm Steuer saßen. Am Samstagmittag wurde in Wehr ein 49 Jahre alter Autofahrer angehalten, weil er den Gurt nicht angelegt hatte. Bei der Kontrolle wurde Alkohol gerochen. Eine genaue Überprüfung ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. In Laufenburg-Binzgen wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 00:40 Uhr ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer kontrolliert. Hier ergab eine Alkoholüberprüfung ebenso 0,6 Promille. Auf diese beiden Fahrer kommen ein einmonatige Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu. Weitreichendere Folgen wird die Trunkenheitsfahrt eines 33 Jahre alten Autofahrers am Grenzübergang in Bad Säckingen am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr haben. Hier ergab ein Alcomatentest gut 1,3 Promille. Dieser Fahrer musste mit zur Blutprobe und sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt. Gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Bad Säckingen: Radler stürzt und wird verletzt

Am Sonntagmittag stürzte ein 57 Jahre alter Radler in der Bergseestraße und wurde dabei verletzt. Kurz vor 15:00 Uhr befuhr er diese Straße talwärts und kam aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Vom Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht, wo er abschließend medizinisch versorgt wurde. Sein Fahrrad wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Auf ca. 300 Euro dürfte sich der Schaden belaufen.

