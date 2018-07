Freiburg (ots) - Bad Säckingen: Zwei Autos stoßen zusammen - Frau leicht verletzt

Weil sie einen entgegenkommenden Skoda übersehen hatte, verursachte eine 24 Jahre alte Frau am Sonntagabend einen Verkehrsunfall auf der B 34 bei Obersäckingen. Sie verletzte sich dabei leicht. Die Frau beabsichtigte gegen 18:15 Uhr, von der Bundesstraße nach links in Richtung der Goflwelt abzubiegen und schätzte offensichtlich die Geschwindigkeit des in Richtung Bad Säckingen fahrenden Skodas falsch ein, so dass beide Autos kollidierten. Durch die Kollisionswucht drehte sich der Skoda um 180 Grad und prallte mit dem Heck noch gegen ein Verkehrszeichen. Der 81 Jahre alte Skoda-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, dagegen wurde die Unfallverursacherin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 8000 Euro liegen.

Laufenburg: Pkw auf Waldparkplatz aufgebrochen

Während der Eigentümer joggen war, wurde sein Pkw aufgebrochen und ein in der Mittelkonsole liegender Geldbeutel gestohlen. Der Mann hatte seinen VW Caddy am Sonntag von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr auf dem Waldparkplatz neben der Allemendstraße bei Laufenburg abgestellt, um in angrenzenden Wald ein paar Runden zu rennen. Als er wieder zurückkehrte, war die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen und sein Geldbeutel, der offen in der Mittelkonsole lag, entwendet. Darin befand sich kein Bargeld, aber Bankkarten und wichtige Dokumente. Der verursachte Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

