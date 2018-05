POL-FR: Weil am Rhein: Lkw-Fahrer lässt nach Karambolage Helfer stehen und fährt davon

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Lkw-Fahrer lässt nach Karambolage Helfer stehen und fährt davon

Am Donnerstagabend beging ein Lkw-Fahrer nach einer Karambolage in Weil-Ost Unfallflucht und ließ Helfer am Unfallort zurück. Um 21.20 Uhr wendete beim Grenzübergang Weil-Ost/Riehen (CH) ein Lkw mit polnischem Kennzeichen. Dabei kollidierte der Lkw mit einer Grundstücksmauer und beschädigte sie. Der Grundstücksbesitzer und ein Zeuge halfen dem Lkw-Fahrer und lotsten ihn aus seiner misslichen Position heraus. Nachdem dies ohne weiteren Schaden geschehen war, wurde der Fahrer gebeten, das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Dies tat der Brummifahrer nicht, fuhr stattdessen davon und ließ die verdutzen Helfer zurück. Die notierten sich das Kennzeichen des Aufliegers und teilten es der wenig später eintreffenden Streife mit. Deren Fahndung nach dem Lkw verlief allerdings ergebnislos.

