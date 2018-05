POL-FR: Lörrach-Hauingen: Bekifft, ohne Führerschein und unbefugt ein Auto benutzt - Polizei zieht jungen Autofahrer aus dem Verkehr

Freiburg (ots) - Lörrach-Hauingen: Bekifft, ohne Führerschein und unbefugt ein Auto benutzt - Polizei zieht jungen Autofahrer aus dem Verkehr

Eine ganze Latte von Verfehlungen wirft die Polizei einem jungen Mann vor, den sie am späten Donnerstagabend in Hauingen kontrollierte. Der 18-Jährige unternahm zusammen mit zwei Kumpels eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters, wovon dieser jedoch nichts wusste. Des Weiteren war der junge Mann bekifft und hat keinen Führerschein. Außerdem hatte er eine geringe Menge Cannabis bei sich, das die Beamten bei einer Durchsuchung fanden. Der 18-Jährige musste den Autoschlüssel abgeben und sich einer Blutprobe unterziehen. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Wirkung berauschender Mittel, unbefugte Ingebrauchnahme eines Autos sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Gang gesetzt.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176-105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell