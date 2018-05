POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Titisee, Arbeitsunfall mit schwerverletzter Person

Freiburg (ots) - Ein auf einer Großbaustelle beschäftigter Arbeiter wurde am 02.05.18, gegen 14.30 Uhr, von einer herabfallenden Gerüstdiele getroffen und an Armen und Beinen schwer verletzt. Ein weiterer Arbeiter konnte vor der Diele, die vor dem Aufprall bereits 2-3 Stockwerke zurückgelegt hatte, gerade noch zur Seite springen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch DRK und Notarzt in eine Klinik verbracht. Ob ein Fremdverschulden zu dem Unfall führte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

