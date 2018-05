POL-FR: Emmendingen: Alkoholisiert in der Verkehrskontrolle

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Emmendingen: Alkoholisiert in der Verkehrskontrolle

Am Mittwoch, 02.05.2018, richteten Beamte des Polizeireviers Emmendingen zur Feierabendzeit eine Kontrollstelle in der Weinstockstraße in Emmendingen ein. Hierbei wurde unter anderem ein alkoholisierter 49-jähriger Autofahrer festgestellt, der aufgrund des festgestellten Atemalkoholwertes eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Fahrverbot zu erwarten hat.

