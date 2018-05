POL-FR: Maulburg: Unfallflucht "In der Teichmatt"

Freiburg (ots) - Maulburg: Unfallflucht "In der Teichmatt"

Am Mittwochmorgen zwischen 8 Uhr und 11 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz einer Firma für Schrauben abgestellter VW Passat von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken angefahren. Der VW wurde dabei an der vorderen, linken Seite erheblich beschädigt. Anschließend fuhr der unbekannte Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von knapp 2000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980).

de/jk

