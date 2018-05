POL-FR: Jestetten. Fußgänger von Auto angefahren - Autofahrer fährt davon und wird von einem Zeugen gestellt

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 15.00 Uhr auf der Hauptstraße. Diese wollte ein 74 Jahre alter Fußgänger überqueren, wobei er einen stadtauswärts fahrenden Ford übersah. Der Fußgänger wurde vom rechten Außenspiegel des Autos erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog sich der Senior eine Platzwunde im Gesicht zu. Der 85 Jahre alte Ford Fahrer setzte seine Fahrt fort, konnte aber von einem Zeugen verfolgt und am Ortsende von Jestetten zum Anhalten bewegt werden. Zusammen kehrten sie zur Unfallstelle zurück. Der Fußgänger wurde vom DRK versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand etwa 300 Euro Schaden.

