POL-FR: Lörrach: Motoradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Freiburg (ots) - Lörrach: Motoradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung Gutenberg-/Schillerstraße zu einem Unfall, bei dem eine 48-jährige Motorradfahrerin verletzt wurde. Gegen 18 Uhr befuhr ein Volvo-Fahrer die Schillerstraße vom Hallenbad kommend in Richtung Kreuzstraße. An der Kreuzung zur Gutenbergstraße missachtete er ein von rechts kommendes Motorrad, worauf beide Fahrzeugführer abbremsten. In der Folge stürzte die 48-jährige Kradfahrerin und verletzte sich am Fuß. Trotzdem fuhr sie mit dem Krad nach Hause, musste jedoch später ein Krankenhaus aufsuchen, wo ein Bruch des Fußes festgestellt wurde.

de/jk

