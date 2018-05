POL-FR: Weil am Rhein: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Am Donnerstagnachmittag trat im Stadtgebiet Weil am Rhein ein Exhibitionist auf. Der Mann belästigte kurz nacheinander an zwei verschiedenen Örtlichkeiten aus einem Auto heraus Frauen. Die Geschädigten schalteten die Polizei ein, die daraufhin nach einem blauen Auto mit Basler Kennzeichen (BL) suchte. Eine Streife entdeckte das gesuchte Auto in der Friedrichstraße stehen und ging zu ihm hin. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann mit geöffneter Hose. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen in Gang gesetzt.

