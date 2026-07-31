Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Kind baut Unfall mit PKW

Am Freitagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der vorangegangenen Nacht, vermutlich gegen 2 Uhr, ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hecke im Ortsteil Schäufele beschädigt habe. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte das Fahrzeug und der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Demnach entwendete ein 13-Jähriger die Fahrzeugschlüssel seiner Mutter und fuhr zusammen mit einem Freund in Richtung Abtsgmünd. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und zerstörte hierbei etwa 15 Meter Hecke. Anschließend setzte er seine Fahrt nach Abtsgmünd fort. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Unterrombach: PKW landet im Bach

Aus Unachtsamkeit durchbrach am Freitag um 9:45 Uhr eine 93-Jährige mit ihrem VW Golf ein Zaun und fuhr mit ihrem PKW in den Rombach. Der Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, ereignete sich in der Badgasse auf dem Schotterparkplatz beim Freibad. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 7:10 Uhr, wurde auf dem Pausenhof einer Schule im Heinrich-Steimle-Weg das dortige Klettergerüst beschädigt. Hierbei wurden mehrere Bretter des Gerüsts herausgeschlagen bzw. getreten. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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