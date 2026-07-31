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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugdiebstahl und Beleidigung

Aalen (ots)

Backnang: Fahrzeugdiebstahl

Am 31.07.2026 entwendete ein unbekannter Täter zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr in der Gablonzer Straße in Backnang einen Ford Fiesta, Erstzulassung 2012 in Weiß. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen BK M 6969. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden.

Plüderhausen: Polizisten beleidigt

Anwohner verständigten am Freitagmorgen gegen 9:20 Uhr die Polizei, da ein offensichtlich alkoholisierter Mann gegen Haustüren schlug und an mehreren geparkten Pkw versuchte, die Türen zu öffnen. Der polizeibekannte 38 Jahre alte Mann wurde aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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