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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schmuckdiebstahl durch falsche Schrottsammler - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 21.05.2026, kam es im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr im Mayener Stadtteil Hausen zu einem Schmuckdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter gaben sich als Schrottsammler aus und sprachen gezielt Anwohner an. Während Schrott eingesammelt wurde, gelangte einer der beiden Täter unbemerkt in ein Wohnhaus und entwendete dort Schmuck sowie weitere Gegenstände.

Die Täter waren mit einem weißen Kleintransporter unterwegs.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651/801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle
Telefon: 02651-801-302

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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