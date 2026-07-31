POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von einem E-Scooter
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: E-Scooter entwendet
Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 23 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person am Bahnhof Schwäbisch Hall einen E-Scooter. Der 28-jährige Besitzer hatte den Xiaomi E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 808 WOP im Bereich der Fahrradabstellplätze mit einem Fahrradschloss an einer Stange gesichert. Der Wert des E-Scooters beträgt rund 320 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.
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