Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von einem E-Scooter

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: E-Scooter entwendet

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 23 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person am Bahnhof Schwäbisch Hall einen E-Scooter. Der 28-jährige Besitzer hatte den Xiaomi E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 808 WOP im Bereich der Fahrradabstellplätze mit einem Fahrradschloss an einer Stange gesichert. Der Wert des E-Scooters beträgt rund 320 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

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