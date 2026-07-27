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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Verkehrsunfall & Flächenbrand

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Wohnung

Am 26.07.2026 entwendeten unbekannte Täter zur Mittagszeit in der Blumenstraße aus einer Wohnung einen Tresor und Bargeld. Die Täter gelangten wohl durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361 5800 entgegen.

Wir empfehlen zum Schutz vor Einbrechern:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Fellbach: Einbruch in Einkaufspassage

In der Stuttgarter Straße in Fellbach brachen unbekannte Täter am 26.07.2026 zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr in eine Einkaufspassage ein. Die unbekannte Täterschaft versuchte wohl die Schiebetüren zu den Geschäften aufzuhebeln. Dabei brachen die Glasscheiben, durch welche die Täter in die Geschäfte gelangten. Dort erbeuteten sie Bargeld aus drei verschiedenen Geschäften in Höhe von 2.400 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am 27.07.2026 übersah die 35 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo in der Beskidenstraße in Fellbach beim Aussteigen einen Radfahrer. Der 28 Jahre alte Radfahrer konnte der Türe nicht mehr ausweichen und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt.

Winnenden-Bürg: Flächenbrand

Am Montag gegen 13:10 Uhr geriet auf einer Wiese in der Nähe des Waldspielplatzes Bürg aus bislang ungeklärter Ursache ein Strohballen in Brand. Hierdurch kam es zu einem Flächenbrand auf ca. zehn mal zehn Metern. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

 
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