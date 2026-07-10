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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Ilshofen: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstagabend 22 Uhr und Freitagmorgen 07 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Oberen Höhenweg. Dort durchwühlte er das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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