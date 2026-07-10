POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots) - Backnang: Fehler beim Fahrstreifenwechsel Eine 66-jährige Ford-Fahrerin war am Mittwoch, gegen 13:10 Uhr auf der Blumenstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Als sie auf den linken Fahrsteifen wechseln wollte, übersah sie den Opel einer 36-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde ...

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