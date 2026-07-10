POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus
Aalen (ots)
Ilshofen: Einbruch in Wohnhaus
Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstagabend 22 Uhr und Freitagmorgen 07 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Oberen Höhenweg. Dort durchwühlte er das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.
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