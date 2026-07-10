Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall, Mann mit Messer bedroht, Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in der Wilhelm-Frank-Straße und entwendete aus diesem mehrere Uhren und Schmuck. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Mann mit Messer bedroht

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr bedrohte ein 21-jähriger Mann auf der Friedrich-Bergius-Straße einen 36-jährigen Mann mit einem Stock und einem Messer. Der 36-Jährige verständigte die Polizei, woraufhin der 21-Jährige widerstandslos festgenommen wurde. Der Mann, welcher deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Gerabronn: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer den Ortsverbindungsweg zwischen Rückershagen und Ziegelhof. An einer Kreuzung übersah er einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Opel-Fahrer, welcher ebenfalls auf dem Gemeindeverbindungsweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 13-Jährige wurde durch die Kollision tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 52-Jährige fuhr von der Unfallstelle nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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