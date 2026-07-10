PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall, Mann mit Messer bedroht, Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in der Wilhelm-Frank-Straße und entwendete aus diesem mehrere Uhren und Schmuck. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Mann mit Messer bedroht

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr bedrohte ein 21-jähriger Mann auf der Friedrich-Bergius-Straße einen 36-jährigen Mann mit einem Stock und einem Messer. Der 36-Jährige verständigte die Polizei, woraufhin der 21-Jährige widerstandslos festgenommen wurde. Der Mann, welcher deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Gerabronn: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer den Ortsverbindungsweg zwischen Rückershagen und Ziegelhof. An einer Kreuzung übersah er einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Opel-Fahrer, welcher ebenfalls auf dem Gemeindeverbindungsweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 13-Jährige wurde durch die Kollision tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 52-Jährige fuhr von der Unfallstelle nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 18:49

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall bei Schorndorf

    Aalen (ots) - Schorndorf: Motorradfahrer tödlich verletzt Kurz nach 17 Uhr ereignete sich am Donnerstag auf der K1916 zwischen Schornbach und Schorndorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Schorndorf. Kurz nach dem Ortsausgang von Schornbach setzte er zum Überholen eines Pkw an. Dabei hatte er einen entgegenkommenden ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 15:24

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Unfall - Körperverletzung

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel Ein 21-jähriger VW-Fahrer und eine 47-jährige Ford-Fahrerin befuhren am Donnerstag, gegen 7:30 Uhr, die B29 von Aalen nach Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Industriegebietes wechselte der 21-Jährige mit seinem VW vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er den auf dem linken Fahrstreifen ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 14:07

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Untermünkheim: Verkehrsunfall Am Donnerstagvormittag gegen 08 Uhr kam es an der Kreuzung zwischen der Margarethe-Steiff-Straße und der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Mercedes-Fahrerin und einer 46-jährigen Skoda-Fahrerin. An der Kreuzung ist eine Ampel in Betrieb. Durch den Unfall wurden die 40-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren