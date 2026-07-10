Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbruch, Widerstand

Aalen (ots)

Backnang: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Eine 66-jährige Ford-Fahrerin war am Mittwoch, gegen 13:10 Uhr auf der Blumenstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Als sie auf den linken Fahrsteifen wechseln wollte, übersah sie den Opel einer 36-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Motorradfahrer übersehen

Am Donnerstag, gegen 14 Uhr wollte ein 68-jähriger Audi-Fahrer vom Elly-Heuss-Knapp Weg nach links in den Stettiner Ring einbiegen. Dabei übersah der 68-Jährige einen von links kommenden 18-jährigen Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei welcher der Kradfahrer über die Motorhaube des Audi geschleudert wurde. Der 18-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Fellbach: Handyhalterung abgefallen - Unfall

Ein 52-jähriger BMW-Fahrer verlor am Donnerstag, gegen 20:30 Uhr kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, als ihm die Handyhalterung in den Fußraum fiel und er diese während der Fahrt wieder aufheben wollte. Der BMW-Fahrer war von der Bundesstraße B14 an der Anschlussstelle Waiblingen-Süd abgefahren und in Richtung Westumfahrung unterwegs, als er aufgrund der abfallenden Halterung mit der Leitplanke kollidierte. Der 52-Jährige blieb unverletzt. An Leiplanke und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro.

Fellbach/Kernen-Rommelshausen: Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Am Donnerstag, gegen 13:40 Uhr fuhr eine 81-jährige Radfahrerin unvermittelt von einem Feldweg auf die Landstraße L1198 zwischen Fellbach und Rommelshausen ein. Ein dort fahrender 43-jähriger Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Fahrradfahrerin. Die 81-Jährige trug keinen Helm und zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu. Ein Notarzt wurde mittels Hubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Die schwerverletzte Radfahrerin kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die L1198 war infolge des Unfalls etwa eine Stunde komplett gesperrt.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Wohnhaus in der Beethovenstraße und entwendeten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Zudem verursachten die Einbrecher ca. 1500 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen zwischen 8:30 Uhr und 9:40 Uhr wurde ein am Marktplatz geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, beschädigt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Polizist bei Widerstandshandlungen verletzt

Am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei, dass eine Person im Schlosspark laut herumschreien würde. Auch den Polizisten gegenüber verhielt sich der Mann, der offensichtlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Aufgrund seines Zustandes sollte er in Gewahrsam genommen werden, hiergegen wehrte sich der 31-Jährige massiv und verletzte einen der Polizisten leicht. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

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