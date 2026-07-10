Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Unfallflucht - Gestürzte Radfahrer - Von Traktor überrollt - Diebstahl

Aalen (ots)

Essingen: Brand einer Scheune

Dem Polizeipräsidium Aalen wurde am frühen Morgen, gegen 2.30 Uhr, mitgeteilt, dass in Forst eine Scheune brennen würde. Beim Eintreffen der Polizei stand die Scheune bereits im Vollbrand. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Scheune in Brand. Aufgrund der Brandgeräusche wurden die Besitzer darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Scheune, in welcher sich Brennholz, ein Traktor, landwirtschaftliche Geräte sowie ein älterer PKW befanden, brannte vollständig nieder. Bei dem Brand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Essingen, Lauterburg und Aalen, die mit 10 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort waren, mussten bis in die frühen Morgenstunden den Brand bekämpfen, um ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann aufgrund Kreislaufproblemen leicht verletzt. Die Ortsdurchfahrt Forst musste während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt werden.

Essingen: Brand bei Entsorgungsanlage

Am Freitag wurde gegen 07:00 Uhr ein Brand auf einer Entsorgungsanlage in Essingen gemeldet. Dabei geriet Papier in einer Lagerhalle in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Ein Mitarbeiter der Entsorgungsanlage wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden bestehen gegenwärtig nicht.

Hüttlingen: Schwer verletzter Fahrradfahrer

Am Donnerstag gegen 23 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einem Fahrrad die Lengenfelder Straße. Vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei wurde der Radfahrer, der keinen Helm trug, schwer verletzt.

Aalen: Radfahrer stürzt

Am Donnerstag um kurz vor Mitternacht befuhr ein 38-jähriger Pedelec-Lenker die Waldhäuser Straße in Richtung Unterkochen. Während der Fahrt kreuzte ein Tier die Fahrbahn, weswegen der Radfahrer diesem auswich und anschließend eine Böschung hinabstürzte. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr wurde ein VW, der in der Parkpalette in der Straße Schöner Graben abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Rainau/Buch: Unfall mit Traktor

Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einem Unfall, bei dem ein 70-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann begab sich zu seinem geparkten Traktor mit Anhänger und ließ aus bislang unbekannten Gründen das Gespann ein Gefälle in Richtung Einmündung Wettegasse/Dorfstraße hinabrollen, während er links neben dem Traktor herlief und den Traktor lenkte. Nach etwa 20 Metern lenkte das Zugfahrzeug, vermutlich aufgrund eines Fehlers des 70-Jährigen, nach links ein. Dadurch geriet der Mann zwischen beide Achsen und wurde vom hinteren, linken Reifen überrollt. Das Gespann rollte weiter, durchbrach eine Hecke und kam letztendlich in einem Gebüsch zum Stehen. Der 70-Jährige musste schwerverletzt in ein Klinikum verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter, der am Donnerstag zwischen 14:10 Uhr und 18:15 Uhr am Bahnhof abgestellt war, wurde von Unbekannten entwendet. Der E-Scooter war mit einem Schloss gesichert und trug das Versicherungskennzeichen 764-LDR. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

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