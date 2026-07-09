Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Unfall - Körperverletzung

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 21-jähriger VW-Fahrer und eine 47-jährige Ford-Fahrerin befuhren am Donnerstag, gegen 7:30 Uhr, die B29 von Aalen nach Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Industriegebietes wechselte der 21-Jährige mit seinem VW vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Ford der 47-Jährigen. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Lorch: Einbruch in Bauhof

Über ein Fenster stieg ein bislang unbekannter Dieb in einen Bürocontainer auf dem Gelände des Bauhofs in der Maierhofstraße ein. Der Vorfall, bei welchem vermutlich nichts entwendet wurde, ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 6:45 Uhr. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein Mazda beschädigt, der zu dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Taubentalstraße geparkt war. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mutlangen: Mit Stock verletzt

Am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr joggte eine 25-jährige Frau auf dem Hölzleweg, einem Waldweg der von der Gmünder Straße abgeht. Auf dieser Strecke kam ihr ein etwa 14-15 Jahre alter Junge auf einem weiß-roten Fahrrad entgegen, welcher beim Vorbeifahren einen Stock zur Seite hielt und damit die Joggerin im Gesicht traf. Der Jugendliche hatte dunkle, längere Haare, braune Augen. Zudem soll er eine normale Statur und ein westasiatisches Aussehen gehabt haben. Hinweise auf den Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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