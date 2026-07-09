Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erfolgreicher Schockanruf - Tödlicher Fahrradunfall - Unfallfluchten - Widerstand - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Erfolgreicher Schockanruf

Am Mittwoch gegen 18 Uhr erhielt eine Seniorin einen Anruf, in welchem ihr mitgeteilt wurde, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe und nun in Haft müsste. Der Seniorin wurde eingeredet, dass die Haft nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Die Dame wurde über 1,5 Stunden am Telefon massiv unter Druck gesetzt, bis sie letztendlich gegen 19:45 Uhr 30.000 Euro Bargeld an einen Abholer übergab. Bei dem Abholer handelte sich um einen etwa 30 Jahre alten, 180cm großen Mann. Er hatte kurze dunkle Haare und trug einen rot-schwarzen Rucksack mit sich. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen langen Hose. Nach Entgegenahme des Bargeldes flüchtete der Mann zu Fuß. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich Hans-Diemar-Straße / Fasanenweg / Schützenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder entsprechende Videoaufzeichnungen besitzen, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Die Tipps der Polizei: - Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren. - Kontaktieren Sie die Anruferin, den Anrufer oder eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer. - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. - Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind. - Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor. - Vereinbaren Sie innerhalb der Familie oder mit weiteren Angehörigen und Freunden ein Kennwort zur Identifizierung am Telefon. - Ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, indem Sie Ihren Vornamen kürzen oder streichen lassen. Ggf. löschen Sie Ihren gesamten Eintrag. - Seien Sie sparsam mit der Weitergabe Ihrer Daten.

Zur Verhinderung ähnlich gelagerter Straftaten, informieren Sie bitte insbesondere Ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten über die Vorgehensweise der Betrüger. Weitere Infos finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Aalen: Unfall beim Überholen

Hintereinander befuhren am Mittwoch gegen 18:45 Uhr ein 84-jähriger Audi-Lenker und eine 17-jährige Lenkerin eines Leichtkraftrades die B29a von Elchingen in Richtung Ebnat. Zwischen der Autobahnanschlussstelle Oberkochen und Ebnat setzte der Autofahrer zum Überholen an, streifte jedoch hierbei die Mopedlenkerin, so dass diese stürzte. Bei dem Unfall wurde die 17-Jährige schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein VW Golf, der am Montag zwischen 8 Uhr und 16:30 Uhr in der Dalkinger Straße, im Bereich der dortigen Schule, geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Mutlangen: Pkw beschädigt

Am Mittwoch, gegen 19:40 Uhr, wurde an einem Fiat Wohnmobil, das in der Mörikestraße abgestellt war, die Seitenscheibe mit einem Bierkrug eingeschlagen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Lorch/Waldhausen: Radfahrerin tödlich verletzt

Eine 70-jährige Fahrradfahrerin kam am Mittwoch gegen 15:45 Uhr auf dem Radweg beim Remsmittelpunkt an der Reinhold-Maier-Straße alleinbeteiligt zu Fall und verlor hierbei das Bewusstsein. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie kurz darauf an den erlittenen inneren Verletzungen verstarb.

Mögglingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 23:25 Uhr den Hardtweg von der Böbinger Straße kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er mit einem VW, der im Hardtweg abgestellt war. Der Fahrer richtete das Motorrad anschließend wieder auf und fuhr in Richtung Böbinger Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Motorrad soll es sich laut Zeugen, um eine Cross-Maschine gehandelt haben. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch wurde die Polizei aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten in die Brainkofer Straße gerufen. Ein 37-Jähriger sollte nach einem richterlichen Beschluss aus der Wohnung verwiesen werden. Im Zuge dieser Maßnahme kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Der 37-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Ellwangen: Mit Fahrrad gestürzt

Eine 31-jährige Radfahrerin kam am Dienstag gegen 17:50 Uhr auf der Schönenbergstraße alleinbeteiligt zu Fall. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Ellwangen: 15-Jähriger versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr sollte der Fahrer eines Peugeot-Rollers ohne angebrachtes Versicherungskennzeichen auf der L1060 bei Hohenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 15-Jährige missachtete sämtliche Anhaltesignale und versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Um die Flucht weiter fortzusetzen fuhr er, nach einer Fahrtstrecke von ca. 2 km, in ein nahegelegenes Waldstück und flüchtete fußläufig weiter. Dort konnte der Jugendliche von der Polizei eingeholt und festgenommen werden. Im Verlauf der Festnahme wurde ein Streifenbeamter leicht verletzt. Bei seinem Fluchtversuch erreichte der junge Fahrer Geschwindigkeiten von etwa 70-90 km/h. Im Anschluss konnte festgestellt werden, dass der 15-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und das Kleinkraftrad keinen gültigen Versicherungsschutz aufweist.

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