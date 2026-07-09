Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Untermünkheim: Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag gegen 08 Uhr kam es an der Kreuzung zwischen der Margarethe-Steiff-Straße und der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Mercedes-Fahrerin und einer 46-jährigen Skoda-Fahrerin. An der Kreuzung ist eine Ampel in Betrieb. Durch den Unfall wurden die 40-jährige Fahrerin des Mercedes und ein 60-jähriger Beifahrer im Skoda leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen, welche Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

Crailsheim: Einbrüche

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Wohnhaus im Starenweg einzubrechen. Zunächst verschaffte er sich Zugang zu dem eingezäunten Gartenbereich. Als er versuchte, durch eine Tür ins Gebäudeinnere zu gelangen, wurde er gestört und flüchtete. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Ebenfalls gegen 6:30 Uhr versuchte ein Unbekannter, über ein Fenster in eine Wohnung im Drosselweg einzudringen. Hierbei beschädigte er ein Fliegengitter und verursachte den Bruch mehrerer Blumentöpfe. Auch in diesem Fall wurde der Täter bei seinem Vorhaben gestört und flüchtete, ohne etwas zu entwenden. Im gleichen Zeitraum drang ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster in ein Wohnhaus im Starenweg ein. Anschließend entwendete er einen Geldbeutel und verließ das Gebäude über eine Ausgangstür. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei allen drei Taten um denselben Täter handeln. Der Mann wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Zeugenaussagen zufolge trug er eine kurze schwarze Hose, schwarz-weiße Sneaker sowie ein graues T-Shirt. Zudem soll er mit einer schwarzen Jacke und einer Basecap bekleidet gewesen sein. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Person oder zu den Tathergängen geben können, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

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