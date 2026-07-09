Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Stoßstange auf Bundesstraße

Aalen (ots)

Aspach/Allmersbach am Weinberg: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, gegen 20:30 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Kelterstraße auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine genauere Inaugenscheinnahme des Elektrokleinstfahrzeugs ergab, dass dieses eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 40 km/h erreichen konnte. Daher wären für diesen E-Scooter eine Fahrerlaubnis und ein Versicherungsschutz notwendig gewesen. Beides konnte der junge Mann nicht vorweisen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Mit S-Pedelec ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gegen 23:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Gartenstraße ein 49-jähriger Fahrer eines E-Bikes auf. Dieser wurde zur Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Vortest ergab Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrers mit THC und Amphetamin. Zusätzlich hatte der 49-Jährige weder eine Fahrerlaubnis oder einen Versicherungsschutz für sein gefahrenes S-Pedelec, welches eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreich kann. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kombis beschädigte am Mittwoch, gegen 16:05 Uhr in der Breslauer Straße einen dort geparkten VW Golf. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Zeugin konnte das Teilkennzeichen ??-H 515 abgelesen werden. Zudem soll es sich bei dem weißen Kombi um ein Firmenfahrzeug mit einer entsprechenden Aufschrift gehandelt haben. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach: Stoßstange auf B14 verloren

Am Mittwoch, gegen 14:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Bundesstraße B14 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Waiblingen. Kurz nach dem Kappelbergtunnel verlor das Fahrzeug offensichtlich eine Stoßstange, die auf der linken Fahrspur zum liegen kam. Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer erfasste das dort liegende Fahrzeugteil. Dadurch kam es am Skoda zu einem Sachschaden von etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet weitere Geschädigte und Zeugen um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0711 57720.

Leutenbach: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Winnender Straße einen geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

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