Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach möglichem Kraftfahrzeugrennen gesucht - Unfälle - Pedelec gestohlen - Zeugen nach Vorfall am Badesee gesucht

Aalen (ots)

Remshalden: Zeugen nach möglichem verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Am Mittwochabend kurz nach 21:00 Uhr sollen zwei bisher unbekannte Autofahrer die B29 in Richtung Schorndorf befahren und sich hierbei ein Rennen geliefert haben. Nach Zeugenaussagen waren beide mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs und führten mehrere Spurwechsel durch. Von den Fahrzeugen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen und einen grauen Pkw gehandelt haben soll. Zeugen, die ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam wurden oder ggf. von den Autofahrern gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 13:30 beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Palmerstraße den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Pedelec gestohlen

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr wurde im Postweg ein hellblaues Pedelec (Mountainbike) von Cube, das mit einem Kettenschloss gesichert war, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Plüderhausen: Zeugen nach Vorfall am Badesee gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einem Vorfall am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr am Badesee Plüderhausen in der Wilhelm-Bahnmüller-Straße. Ein bisher unbekannter Mann soll sich im Bereich eines Gebüschs neben zwei Frauen entblößt und anschließend onaniert haben. Als die Frauen den Bademeister auf die Situation aufmerksam machten, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er wurde von den beiden Frauen als ca. 45-jähriger, sehr korpulenter Mann, etwa 175 cm groß und mit osteuropäischem Äußeren beschrieben. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 6:55 Uhr und 12:05 Uhr wurde in der Wilhelm-Maybach-Straße ein geparkter VW von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am VW wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Vorrang missachtet

Eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17:30 Uhr die Untertürkheimer Straße in Richtung Fellbach und wollte an der Kreuzung Esslinger Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 27-jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte mit diesem. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

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