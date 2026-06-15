Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Schließung der Zollzahlstelle am 17. Juni 2026

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Karlsruhe (ots)

Die Zollzahlstelle in der Philipp-Reis-Str. 4, 76137 Karlsruhe ist am Mittwoch, den 17. Juni 2026 ganztägig geschlossen.

Einzahlungen, darunter die Abfertigung von Zahlungsrückständen der Kraftfahrzeugsteuer, können beim Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstr. 15, 76185 Karlsruhe getätigt werden.

Am 18. Juni 2026 steht die Zollzahlstelle wieder regulär zur Verfügung.

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