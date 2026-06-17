Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Brand in Garage verursacht hohen Sachschaden

Lähden (ots)

Gestern gegen 11:30 Uhr bemerkte ein 66-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße "Saßlage" in Lähden einen Brand im Heizungsraum seiner Garage. In dem Raum befanden sich unter anderem zwei E-Bikes. Der Mann alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Holte und Herzlake konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Akkus der E-Bikes den Brand ausgelöst haben. Die beiden Fahrräder sowie der Heizungsraum wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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