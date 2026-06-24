Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Fahrraddiebstahl und Körperverletzung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mann geschlagen und verletzt

Am Dienstagabend wurde ein 32-jähriger Mann in der Gelbinger Gasse von einem bislang unbekannten anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend versuchte der bislang unbekannte Täter den 32-Jährigen auch mit einem Gürtel und einer Flasche zu schlagen, der 32-Jährige konnte aber flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag zwischen 6:15 Uhr und 14:00 Uhr wurde in der Worthingtonstraße an Fahrradständern des ZOB ein Herrenfahrrad der Marke Cube Aim Race in der Farbe silber mit orangenen Applikationen entwendet. Dafür beschädigten Unbekannte ein Schloss, mit welchem das Fahrrad in diesem Zeitraum gesichert war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall mit Streifenwagen

Beim Einfahren vom Müllersteigle auf die B190 in Fahrtrichtung Untermünkheim übersah am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr ein 60-jähriger Fiat-Fahrer einen auf der B190 fahrenden Streifenwagen. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Polizeifahrzeug, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

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