Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Holzdiebstahl, Warnung vor Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" in Schorndorf

Aalen (ots)

Sulzbach/Berwinkel: Holzdiebstahl

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 19.03. bis Montag, 23.03. etwa 10 Festmeter Holz aus einem Waldstück entwendet. Das Holz wurde vermutlich mit größerer Gerätschaft abtransportiert und hatte einen Wert von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07193 352 zu melden.

Schorndorf: Warnmeldung vor Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter"

Derzeit verzeichnet die Polizei im Bereich Schorndorf eine Anrufwelle von "falschen Polizeibeamten". Die Angerufenen werden von einem vermeintlichen "Herr Beck", "Hauptkommissar Beck" oder "Thomas Beck" vom Polizeirevier Schorndorf kontaktiert und zunächst nach einem Polizeieinsatz vom heutigen Morgen gefragt. Im weiteren Verlauf wird den Angerufenen suggeriert, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Üblicherweise wird der Anruf dann mit der Behauptung fortgesetzt, dass Wertgegenstände nicht mehr sicher seien und die Polizei kommen und diese für einen sichern würde. Bislang wurde glücklicherweise noch kein Fall bekannt, in dem es tatsächlich zu einer Übergabe von Wertgegenständen kam.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren, um Sie über Ihren Bestand von Wertgegenständen, Bargeld und deren Verschlussverhältnisse zu befragen bzw. Sie auffordern, Ihre Wertgegenstände zu übergeben.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse!

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass abermals auf diese weitverbreitete Betrugsmasche hin und bittet darum, insbesondere lebensältere Familienangehörige oder Bekannte fortlaufend über diese perfiden Vorgehensweisen der Straftäter aufzuklären, um so finanziellen Schaden zu vermeiden.

Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

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