Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Wohnwagen eingedrungen, Unfall

Aalen (ots)

Waiblingen: In Wohnwagen eingedrungen

Unbekannte haben sich in der Zeit von Samstag, 15.02. bis Mittwoch, 26.02. durch das Aufbrechen eines Seitenfensters Zutritt zu einem Wohnwagen verschafft, der in der Düsseldorfer Straße abgeparkt war. Offenbar haben sich die Unbekannten in dem Wohnwangen einige Zeit aufgehalten. Entwendet wurde nichts.

Welzheim: Unfall mit Sachschaden

Am Montagmorgen, gegen 07:35 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem BMW die Rienharzer Straße. An der Einmündung zur Burgstraße hielt die BMW-Fahrerin an und fuhr zum Rangieren ein Stück rückwärts. Dabei übersah sie, den hinter ihrem BMW stehenden Opel eines 41-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell