Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallflüchten

Aalen (ots)

Rudersberg: Unfallflucht

Zwischen Montagabend, 22:00 Uhr und Dienstagmittag, 12:50 Uhr beschädige ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Blumenstraße einen Granitpfosten, nachdem das Fahrzeug zuvor von der Fahrbahn abgekommen sein muss. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 19:00 Uhr und 20:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken in der Baumwasenstraße einen dort geparkten 3er BMW. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Weinstadt: Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr befuhr eine 34-jährige Dacia-Fahrerin die Zeppelinstraße und wollte in die Beutelsbacher Straße in Richtung der Stuttgarter Straße einbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, 55-jährige Renault-Fahrerin, welche bereits auf der Beutelsbacher Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro entstand.

