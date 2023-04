Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Murr am Dienstagmorgen kurz vor 9:30 Uhr in die Eberhardstraße aus. An einem Tanklastfahrzeug kam es während der Fahrt im Motorraum zum Brandausbruch. Der Fahrer des Lasters hatte das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Brandursächlich war ein Kabelbrand aufgrund eines technischen Defektes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Weinstadt-Großheppach: Feuerwehreinsatz in Altenheim

Eine Mitarbeiterin eines Altenheims in der Grunbacher Straße vergaß am Montagabend gegen 18 Uhr Essen auf dem Herd. Als dieses zu Rauchen begann, löste der Feueralarm aus, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften zum Altenheim ausrückte. Letztlich wurde weder jemand verletzt, noch entstand nennenswerter Sachschaden.

