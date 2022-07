Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeug komplett ausgebrannt - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigung

Ein 16-Jähriger steht im Verdacht, am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr zusammen mit drei weiteren Personen auf dem Marienplatz in Neresheim Blätter von dort aufgestellten Palmen abgerissen und eine Palme angezündet zu haben. Zu einem offenen Brand kam es wohl nicht; die Palme wurde jedoch beschädigt. Ein Zeuge verständigte die Polizei, welche den Jugendlichen in einer Seitenstraße antraf. Weitere Personen flüchteten beim Anblick des Streifenwagens.

Aalen: 34-Jährige in Polizeigewahrsam genommen

Im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, wurde einer 34-Jährigen am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Aalen ein Platzverbot für den Bereich Kimbernweg / Am Schimmelberg ausgesprochen. Die Frau zeigte sich unbelehrbar; gegen 23.50 Uhr war sie in dem genannten Bereich wieder mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Ihr Pkw wurde angehalten und die Frau einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb sie sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Um weitere Störungen seitens der 34-Jährigen zu verhindern, musste sie letztendlich in Polizeigewahrsam genommen werden.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Zeitgleich parkten zwei 57 und 51 Jahre alte Autofahrer ihre Fahrzeuge am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr rückwärts in der Gartenstraße aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des Fiat Punto und des Toyota, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 16 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Egerlandstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Bopfingen: Fahrzeug komplett ausgebrannt - 20.000 Euro Schaden

Mit 19 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand aus. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Dacia die Landesstraße 1070 zwischen Bopfingen und Kerkingen befuhr, bemerkte zunehmenden Rauch im Fahrzeuginnenraum. Er fuhr an den Straßenrand und stieg aus. Kurz darauf stiegen Flammen hoch und der Pkw brannte komplett aus. Die Brandursache ist vermutlich in einem technischen Defekt des mit Benzin und Gas betriebenen Fahrzeuges zu suchen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 20.000 Euro. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Ellwangen: 16-Jährigen bedroht

Auf dem Sportgelände einer ehemaligen Schule im Kübelesbuck wurde am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ein 16-Jähriger von zwei ihm bekannten Personen bedroht. Zudem wurde dem Jugendlichen wohl ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer flüchteten anscheinend nach dem Angriff mit einem blauen Fiat. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 zu melden.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen - drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend ereignete. An der Einmündung Dinkelsbühler Straße / Landesstraße 1060 übersah ein 61-jähriger Toyota-Fahrer den Hyundai einer 37-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die 37-Jährige, ihre 65-jährige Beifahrerin und ein 5 Jahre altes Mädchen leicht verletzt. Zwei weitere Kinder, die ebenfalls auf dem Rücksitz saßen, blieben unverletzt.

Riesbürg-Pflaumloch: Sachbeschädigung

Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Mittwochnachmittag beschädigten Unbekannte ein Zelt, das auf dem Sportplatz des FC Pflaumloch in der Kirchstraße aufgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020 entgegen.

Heubach: Von der Straße abgekommen

Auf der Straße "Glasenberg" streifte eine 18-Jährige am Mittwochabend gegen 21 Uhr mit ihrem Opel den Spiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges. Hierdurch verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über ihren Pkw, welcher nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Entwässerungsgraben zum Stehen kam. Alle drei Mitfahrer der 18-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin selbst blieb unverletzt. Das Fahrzeug der 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstand. Gegen 11.30 Uhr übersah ein 28-Jähriger beim Wechseln der Fahrspur auf der Aalener Straße den VW Touran eines 38-Jährigen und streifte diesen mit seinem Seat Leon.

