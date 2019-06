Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 11.30 Uhr

Aalen (ots)

Weinstadt: Fahrradfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Am Sonntagvormittag gegen 11.02 Uhr befuhr die 50-jährige Pedelec-Fahrerin die Strümpfelbacher Straße in Richtung Viadukt Kreisverkehr. Beim Wechseln von der Fahrbahn nach rechts auf dem Gehweg blieb das hintere Rad am Bordstein hängen, worauf die Frau stürzte und mit der rechten Kopfseite auf dem Boden prallte. Sie zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: in Seniorentreff eingebrochen

Die Einbrecher gelangten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf bislang unbekannte Art und Weise in das Gebäude in der Mozartstraße. Dort wurde dann gezielt das Büro aufgesucht. Nach durchwühlen eines Schrankes wurde auch ein dort befindlicher Tresor gewaltsam geöffnet. Aus dem Tresor wurde Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe gestohlen.

Schorndorf: gestürzter Radfahrer

Am Sonntag, gegen 13.19 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mountainbike Fahrer die Vorstadtstraße. Aus Unachtsamkeit stürzte er und wurde dabei leicht am Rücken verletzt. Glücklicherweise trug der Mann einen Fahrradhelm. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Althütte: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Am Sonntag, gegen 14.40 Uhr befuhr der 53-jährige Harley-Davidson-Fahrer die L 1119 von Rudersberg-Klaffenbach in Fahrtrichtung Althütte. Im Bereich mehrerer Kurven, kurz vor Althütte, kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte mit dem entgegenkommenden 20-jährigen Fahrer eines Pkw Ford Fiesta frontal zusammen, obwohl dieser noch versucht hatte, nach rechts auszuweichen. Der Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000.- Euro.

