Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fehler beim Ausparken - Geschädigter gesucht

Schorndorf (ots)

Am Samstag gegen 15.40 Uhr parkte ein 65jähriger Citroen-Fahrer in der Joh.-Phil.-Palm-Straße aus und beschädigte hierbei vermutlich einen roten Kleinwagen. Als der 65Jährige wenige Meter weiter seinen Berlingo einparkte, um sich um den Schaden zu kümmern, war der rote Kleinwagen bereits weggefahren. Der Citroen-Fahrer meldete daraufhin den Sachverhalt der Polizei. Am Citroen war die hintere Stoßstange etwas zerkatzt - Schaden ca. 200 Euro. Der mutmaßliche beschädigte rote Kleinwagen dürfte einen Schaden auf linken Fahrzeugseite aufweisen. Ob tatsächlich ein Schaden entstanden ist, lässt ich jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, entgegen. Hier kann sich auch ein möglicherweise Geschädigter melden.

