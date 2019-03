Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Motorrad überholt Mercedes - Auffahrunfall

Weinstadt (ots)

Am Ortsausgang Strümpfelbach in Richtung Aichwald überholte am Samstag gegen 14.45 Uhr ein 58jähriger Triumph-Motorradfahrer das Mercedes Cabrio eines 82jährigen. Unmittelbar vor der darauffolgenden scharfen Rechtskurve kam es dann zu einem Auffahrunfall auf der Gegenfahrspur. Die Ursache für die Kollision ist noch unklar und muss noch ermittelt werden. Jedenfalls endete die Kollsion für beide Verkehrsteilnehmer in der Leitplanke. Der Motorradfahrer hatte noch relatives Glück und wurde nur am Fuß verletzt. Die Triumpf erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 12000 Euro, der SLK ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es nur zu leichteren Behinderungen auf der Landesstraße 1201.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell